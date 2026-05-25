Bad Gyal explica por qué rompió a llorar en su último concierto: "Afronto la pérdida de dos familiares"

El Coliseum de A Coruña acogió este fin de semana una nueva parada de la gira internacional de Bad Gyal. El concierto estuvo marcado por el ambiente festivo habitual de sus espectáculos, con un repertorio centrado en sus últimos lanzamientos y una puesta en escena orientada al baile y la electrónica. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche llegó durante la interpretación de Otra vez más.

Mientras cantaba varios versos del tema, la artista comenzó a emocionarse visiblemente hasta el punto de tener que detener parte de la letra. El público reaccionó inmediatamente con aplausos y vítores de apoyo mientras la cantante trataba de recomponerse sobre el escenario. Durante unos segundos, el concierto cambió completamente de tono y dejó una de las imágenes más humanas de la gira.

En ese momento, Bad Gyal no explicó qué estaba ocurriendo. La actuación continuó con normalidad y la cantante siguió adelante con el repertorio previsto sin hacer referencias a lo sucedido. Sin embargo, pocas horas después decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para aclarar el contexto personal que atraviesa.

"Aparte de toda la intensidad de este fin de semana, esta semana he tenido que afrontar la pérdida de dos familiares muy queridos a la vez que tenía que seguir cumpliendo con mis compromisos de trabajo, aguantando la presión que supone", escribió la artista.

La cantante también aprovechó el comunicado para reflexionar sobre la exposición pública y las exigencias de la industria musical. "Los artistas y las personas públicas somos seres humanos y vivimos los mismos problemas y emociones que el resto", añadió.

La publicación generó una oleada de mensajes de apoyo por parte de seguidores, compañeros de profesión y usuarios de redes sociales. Todo ello llega además en un momento especialmente intenso para la artista, que acaba de participar como invitada en uno de los conciertos de Bad Bunny en Barcelona y continúa inmersa en una gira con fechas dentro y fuera de España.