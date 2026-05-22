Rosalía recibe el Ivors de Compositora Internacional y lo agradece con un discurso para la historia

La ceremonia de los Ivor Novello Awards, celebrada en Londres, volvió a reunir a algunas de las figuras más importantes del panorama musical internacional. Entre ellas destacó Rosalía, que recibió uno de los reconocimientos más prestigiosos dedicados a la composición musical y añadió un nuevo hito histórico a su carrera.

La artista catalana recogió el premio de manos de Damon Albarn y aprovechó el momento para pronunciar un discurso que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Lejos de centrarse únicamente en su trayectoria personal, Rosalía quiso acordarse de compositores y artistas que, según explicó, nunca llegan a obtener reconocimiento dentro de la industria.

"Sé que hay compositores excepcionales que nunca recibirán el reconocimiento que se merecen", afirmó durante su intervención. Después añadió una de las frases más comentadas de la noche: "Porque no son europeos blancos de clase media cuya educación haya sido lo suficientemente estable como para convertir un atisbo de talento en una carrera de éxito".

La cantante también habló del proceso creativo de su último trabajo, LUX, un álbum escrito en trece idiomas diferentes y que, según explicó, le generó una enorme presión personal. "El pensamiento de escribir mi cuarto álbum me aterrorizaba", confesó ante el público británico, reconociendo además el desgaste que supone trabajar bajo la presión constante de la industria musical.

El reconocimiento consolida todavía más la posición internacional de Rosalía dentro del circuito anglosajón. En los últimos meses, la artista también recibió el BRIT Award a Artista Internacional del Año y realizó actuaciones muy comentadas en Reino Unido, incluyendo una colaboración junto a Björk.

La Academia Ivors destacó especialmente la capacidad de Rosalía para mezclar tradición y experimentación dentro de sus composiciones. Su presidente, Tom Gray, aseguró que la cantante está "redefiniendo" la manera de entender la escritura musical contemporánea.

Vestida con un diseño negro de Calvin Klein Collection, Rosalía cerró una noche que terminó convertida en uno de los momentos culturales más comentados del panorama musical europeo.