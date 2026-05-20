Miguel Bosé anuncia que se aleja de los escenarios con un vídeo surrealista: "Os estaré vigilando, os estaré cuidando"

Miguel Bosé puso fin esta semana a Importante Tour, la gira con la que regresó a los escenarios en 2025 después de varios años alejado de la música en directo. El tour recorrió España, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica, concluyendo finalmente en el Auditorio Nacional de México.

Tras el último concierto, el cantante compartió un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores a través de redes sociales. Lo hizo mediante un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece vestido completamente de blanco y hablando directamente a cámara en un tono solemne y casi ceremonial.

"Amigos, me despido. Acaba la gira Importante 2025/2026. El retorno ha sido glorioso", afirma el artista al inicio del vídeo, agradeciendo después "la lealtad y el entusiasmo" del público durante este regreso a los escenarios.

El momento que más comentarios ha generado llega después, cuando Bosé asegura que se retira temporalmente para preparar su próximo encuentro con los fans. "Me retiro a pensar y a fabricar nuestro próximo encuentro el año que viene", explica antes de añadir una frase que rápidamente se viralizó: "No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando".

Mientras pronuncia esas palabras, el cantante se transforma mediante inteligencia artificial en una especie de felino blanco de apariencia fantástica. La escena ha dado pie a numerosas interpretaciones en redes sociales, donde algunos seguidores han relacionado la estética del vídeo con referencias esotéricas y teorías vinculadas a la ufología contemporánea.

Más allá de las bromas y teorías surgidas en Internet, el artista confirma así un nuevo paréntesis profesional tras una gira que marcó su vuelta definitiva a la actividad musical en directo.