UN HASTA PRONTO
Miguel Bosé anuncia que se aleja de los escenarios con un vídeo surrealista: "Os estaré vigilando, os estaré cuidando"
Miguel Bosé ha anunciado una pausa temporal en su carrera tras finalizar su gira Importante Tour con un mensaje publicado en redes sociales que no ha pasado desapercibido. El artista se despidió de sus seguidores con un vídeo generado con inteligencia artificial cargado de simbolismo, frases inquietantes y una transformación visual que ha provocado todo tipo de interpretaciones en Internet.
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Miguel Bosé puso fin esta semana a Importante Tour, la gira con la que regresó a los escenarios en 2025 después de varios años alejado de la música en directo. El tour recorrió España, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica, concluyendo finalmente en el Auditorio Nacional de México.
Tras el último concierto, el cantante compartió un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores a través de redes sociales. Lo hizo mediante un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece vestido completamente de blanco y hablando directamente a cámara en un tono solemne y casi ceremonial.
"Amigos, me despido. Acaba la gira Importante 2025/2026. El retorno ha sido glorioso", afirma el artista al inicio del vídeo, agradeciendo después "la lealtad y el entusiasmo" del público durante este regreso a los escenarios.
El momento que más comentarios ha generado llega después, cuando Bosé asegura que se retira temporalmente para preparar su próximo encuentro con los fans. "Me retiro a pensar y a fabricar nuestro próximo encuentro el año que viene", explica antes de añadir una frase que rápidamente se viralizó: "No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando".
Mientras pronuncia esas palabras, el cantante se transforma mediante inteligencia artificial en una especie de felino blanco de apariencia fantástica. La escena ha dado pie a numerosas interpretaciones en redes sociales, donde algunos seguidores han relacionado la estética del vídeo con referencias esotéricas y teorías vinculadas a la ufología contemporánea.
Más allá de las bromas y teorías surgidas en Internet, el artista confirma así un nuevo paréntesis profesional tras una gira que marcó su vuelta definitiva a la actividad musical en directo.
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