Bad Bunny presenta junto a Adidas su merchandising para su gira española

Bad Bunny y Adidas han vuelto a unir fuerzas con una colección creada específicamente para la gira mundial del artista puertorriqueño. El proyecto, presentado bajo el título "adidas x Bad Bunny Tour Merch", acompaña al DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, una gira internacional que recorrerá 18 países y sumará 57 conciertos en total.

La propuesta toma distancia del merchandising tradicional asociado a las giras musicales. En lugar de centrarse únicamente en camisetas con fechas impresas o imágenes promocionales, la colección plantea una narrativa visual conectada con las ciudades incluidas en el recorrido internacional de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante.

El concepto central del lanzamiento gira alrededor del mensaje "Lejos de casa no significa lejos del corazón", una frase que sirve como hilo conductor de toda la cápsula. A través de gráficos, referencias culturales y prendas inspiradas tanto en Puerto Rico como en distintos entornos urbanos, Adidas y Bad Bunny buscan trasladar la identidad del artista a cada parada del tour.

España tendrá un papel relevante dentro de esta colaboración. Madrid y Barcelona, ciudades que acogerán los conciertos del artista durante mayo y junio, cuentan con diseños específicos inspirados en su atmósfera y personalidad. La gira incluye dos fechas en Barcelona y diez en Madrid, convirtiendo ambas ciudades en parte activa de la colección.

Entre las prendas disponibles aparecen camisetas oversize de manga corta, camisetas relaxed de manga larga y sudaderas con capucha, todas ellas integradas con elementos visuales relacionados con las dos ciudades españolas y las tres franjas características de Adidas. Los precios arrancan en 45 euros para las camisetas gráficas, alcanzan los 65 euros en las prendas de manga larga y llegan a los 100 euros en el caso de las sudaderas.

La colección ya puede adquirirse a través de la tienda online de Adidas y en puntos de venta seleccionados. En España también estará disponible físicamente en establecimientos de FOOTDISTRICT en Madrid y Barcelona. Y es que la presencia de Bad Bunny ya se puede sentir en España: durante las últimas horas, incluso, hemos podido ver imágenes de la famosa Casita de su gira ya instalada en el Estadi Olímpic Lluis Companys.

El lanzamiento llega además en un momento especialmente activo para Bad Bunny dentro de la industria de la moda. Esta misma semana, el artista también ha presentado Benito Antonio, su nueva colección cápsula junto a Zara, centrada en prendas streetwear y referencias vinculadas a la estética latina contemporánea.