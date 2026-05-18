El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, reafirma que GTA 6 llegará en noviembre y descarta nuevos retrasos

El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha vuelto a confirmar que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI sigue fijado para el 19 de noviembre de 2026. La declaración se ha producido en una nueva entrevista en la que el directivo ha insistido en que no hay cambios en el calendario previsto y que el proyecto mantiene su hoja de ruta sin modificaciones adicionales.

La confirmación llega en un contexto de máxima expectación en la industria del videojuego, donde cualquier actualización sobre Grand Theft Auto VI genera un impacto inmediato en la comunidad y en los mercados. Strauss Zelnick, en su conversación reciente con el creador de contenido David Senra, reiteró que la fecha sigue siendo firme y que el equipo no contempla nuevos retrasos.

Según las explicaciones recogidas en distintas entrevistas, el directivo ha insistido en que el desarrollo del juego ya ha atravesado ajustes previos en su calendario, lo que ha permitido consolidar una planificación más estable de cara a su lanzamiento. En este sentido, la compañía matriz de Rockstar ha reiterado en varias ocasiones que el objetivo es cumplir con la fecha anunciada sin más cambios.

Las declaraciones de Take-Two Interactive se producen después de meses de especulación en torno a posibles aplazamientos, alimentados por la magnitud del proyecto y el historial de producciones de gran escala de Rockstar Games. Sin embargo, la posición oficial de la compañía ha sido consistente en las últimas semanas: no hay indicios de un nuevo retraso.

Diversos medios del sector han recogido también que el propio Zelnick ha subrayado en distintas intervenciones que el equipo es consciente de la enorme expectación generada alrededor del título, considerado uno de los lanzamientos más importantes de la última década en el ámbito del entretenimiento interactivo.

En paralelo, la comunidad de jugadores sigue pendiente de cualquier novedad relacionada con el marketing del juego, que se espera que entre en una fase más activa a medida que se acerque la fecha de lanzamiento. Grand Theft Auto VI continúa así su desarrollo mediático como uno de los proyectos más vigilados de la industria, mientras su salida al mercado permanece fijada, por ahora, para el 19 de noviembre de 2026.