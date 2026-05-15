Por qué San Isidro es el patrón de Madrid: la curiosa historia

Cada 15 de mayo, los agricultores de todo el país acostumbran a guardar fiesta para honrar al santo patrón de los labradores, San Isidro. Pero, además, hay algunos lugares en concreto en los que este santo es también el patrón, siendo Madrid el más conocido y poblado de ellos. Con un barrio entero dedicado a él, y unas fiestas populares muy conocidas y frecuentadas, es un momento en el que miles de personas se trasladan a la capital para vivir la experiencia auténtica de San Isidro. Pero, ¿por qué este santo es el patrón de Madrid?

La razón es bastante sencilla, y es algo que se repite en numerosos rincones del país: San Isidro era madrileño. Nació en una villa cercana cuando Madrid no era, ni de lejos, una ciudad tan importante como lo es hoy en día, y se tiene constancia de al menos cinco milagros obrados a lo largo de su vida. Cuando falleció, su cuerpo quedó aparentemente incorrupto, y sus reliquias viajaron por numerosos lugares.

Era, además, marido de Santa María de la Cabeza y padre de San Illán, otros dos santos menos conocidos pero que también tienen cierta veneración en distintos rincones del territorio. Se le conoció especialmente por tener una actitud conciliadora entre las distintas religiones que se practicaban en esa época en los alrededores de Madrid, ya que las culturas cristiana, judía y musulmana convivían con tensiones constantes. Al dedicarse a la labranza, se convirtió directamente en el patrón de las personas que trabajan en el campo, de la misma manera en la que San José pasó rápidamente a ser el patrón de quienes trabajan en la carpintería y en la artesanía en general.