¿Disney va a por Fortnite? La compañía deja caer que quiere comprar Epic Games

Durante años, Disney ha intentado encontrar su sitio dentro de la industria del videojuego sin demasiado éxito. Aunque la compañía posee algunas de las franquicias más potentes del entretenimiento mundial, desde Marvel hasta Star Wars, sus proyectos propios en este sector nunca han terminado de convertirse en un negocio especialmente rentable.

Eso podría estar empezando a cambiar gracias a Fortnite. El battle royale de Epic Games se ha convertido en uno de los grandes escaparates digitales para las propiedades intelectuales de Disney, algo que la compañía reconoció abiertamente en su último informe financiero. Allí, el CEO Josh D’Amaro admitió que el negocio gaming todavía no genera ingresos significativos, aunque dejó claro que la estrategia pasa por apostar más fuerte que nunca por ese terreno.

"Las plataformas interactivas son un medio cada vez más relevante para que las audiencias jóvenes interactúen con personajes e historias", explicó el directivo al hablar de la colaboración entre Disney y Epic Games. También destacó que los personajes de la compañía están "entre los más populares dentro de Fortnite".

La relación entre ambas empresas ya va mucho más allá de simples colaboraciones cosméticas. En 2024, Disney anunció una inversión de 1.500 millones de dólares en Epic Games para construir un gran universo conectado alrededor de sus franquicias. Desde entonces, las colaboraciones dentro de Fortnite no han dejado de crecer. Según explicó la propia compañía, el reciente evento relacionado con Los Simpson logró atraer a más de 80 millones de jugadores únicos y acumuló 780 millones de horas de juego.

En paralelo, varios analistas y periodistas especializados llevan meses especulando con una posible compra de Epic Games por parte de Disney. El periodista Alex Heath llegó a afirmar recientemente que, si Epic decidiera venderse algún día, Disney sería "el hogar más natural" para la compañía.

De momento no existe ningún anuncio oficial sobre una adquisición. Aun así, el lenguaje utilizado por Disney en sus informes y el peso creciente de Fortnite dentro de su estrategia dejan una sensación cada vez más evidente: la compañía quiere tener un papel mucho más importante en el futuro de los videojuegos.