Disney estudia la compra de Epic Games y abre un nuevo escenario para el futuro de Fortnite

La industria del videojuego sigue de cerca los movimientos de Disney en torno a una posible adquisición de Epic Games, estudio responsable de Fortnite y uno de los actores más influyentes del sector. La operación, todavía no confirmada oficialmente, se estaría gestando en el seno de la compañía estadounidense, donde distintas corrientes internas debaten su viabilidad.

El interés por Epic Games se produce en un contexto complejo para la empresa liderada por Tim Sweeney. En los últimos meses, la compañía ha atravesado una etapa marcada por ajustes estructurales, incluyendo el despido de más de mil empleados. Este escenario habría llevado a Disney a analizar el momento más oportuno para intervenir, con una estrategia que combine prudencia y oportunidad.

Uno de los factores determinantes en la posible operación sería la posición de Sweeney. Su papel como fundador y figura clave implica que cualquier intento de compra necesitaría su aprobación directa. La eventual salida del ejecutivo facilitaría el camino para una negociación, aunque por el momento no existen indicios concluyentes en ese sentido.

De materializarse la adquisición, Fortnite podría experimentar cambios significativos. Entre las ideas que circulan en el sector destaca la creación de un entorno digital persistente que ampliaría las posibilidades actuales del juego. Este espacio integraría experiencias sociales, actividades interactivas y comercio virtual bajo el paraguas de las franquicias de Disney, en una apuesta por competir con plataformas como Roblox.

El modelo planteado supondría una evolución respecto al enfoque actual de Fortnite, centrado principalmente en el formato battle royale. Aunque el título ya ha incorporado eventos y colaboraciones con distintas marcas, una integración directa con el universo Disney podría priorizar sus propias licencias, desde Marvel hasta Star Wars, modificando el equilibrio de contenidos.

Disney cuenta con antecedentes en el sector del videojuego, aunque con resultados irregulares en proyectos propios. En los últimos años, la compañía ha optado por licenciar sus propiedades intelectuales a terceros, manteniendo un rol más supervisivo. La posible compra de Epic Games implicaría un cambio de enfoque hacia una participación más activa en el desarrollo y gestión de plataformas digitales.