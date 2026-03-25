Epic Games despide a más de 1.000 empleados y asegura que Fortnite ya no es rentable

Epic Games ha confirmado un recorte de plantilla que supera el millar de empleados, en una de las decisiones más relevantes de su historia reciente. La compañía, responsable de títulos como Fortnite y del motor gráfico Unreal Engine, ha explicado que la medida responde a un desequilibrio financiero provocado por la reducción de ingresos en su principal producto.

Según detalló el consejero delegado, Tim Sweeney, la base de jugadores de Fortnite ha experimentado un descenso continuado desde 2025, acompañado de una menor dedicación de tiempo por parte de los usuarios. Esta tendencia ha derivado en una situación en la que los costes operativos superan a los ingresos, obligando a la empresa a tomar medidas para ajustar su estructura.

El contexto general del sector también influye en esta decisión. Epic Games señala un entorno más exigente, con un crecimiento económico más lento, ventas de consolas que no superan las cifras de la generación anterior y una competencia creciente por la atención del público. En este escenario, el género battle royale ha perdido parte de su atractivo, mientras otras propuestas digitales han ganado terreno.

La compañía reconoce además dificultades específicas en la evolución de Fortnite, especialmente a la hora de mantener el interés de los jugadores a lo largo de las distintas temporadas. A esto se suma una implantación más lenta de lo previsto en dispositivos móviles y la inversión en nuevas líneas de contenido que no han ofrecido el rendimiento esperado.

Como parte de la reestructuración, Epic reducirá su inversión en marketing en unos 500 millones de dólares y dejará de desarrollar algunas modalidades dentro del propio Fortnite. La empresa insiste en que los despidos no están relacionados con la adopción de inteligencia artificial, sino con la necesidad de asegurar la viabilidad del negocio.

Pese a la situación, la dirección mantiene sus planes de futuro, que incluyen nuevas experiencias dentro del juego y el desarrollo de la próxima generación de su motor gráfico. Los empleados afectados recibirán compensaciones económicas y cobertura sanitaria durante varios meses, según ha comunicado la compañía internamente.