Club: así es la nueva red social para los streamers, creada por los dueños de Kick

Kick se ha planteado en los últimos años como la gran alternativa a Twitch, tomando la posición que tuvieron en su momento Mixer, Facebook Gaming o incluso YouTube por momentos. Eso no significa que sea fácil competir con la plataforma morada, lo que lleva a experimentos de todo tipo para intentar atraer nuevo público. Lo esencial es que los creadores quieran estar ahí, y es por eso que ahora han lanzado Club. Accesible de momento solo mediante lista cerrada, esta plataforma promete que los streamers e influencers podrán seguir ganando dinero después de cerrar sus streams.

Así lo explica uno de los cofundadores de Kick: "¡Club es algo en lo que hemos estado trabajando en silencio y estamos encantados de poder revelarlo por fin! Los creadores ganan dinero mientras están en directo, pero en cuanto se desconectan, la conexión con su público se debilita. Club cambia eso. Una plataforma solo por invitación donde los creadores pueden publicar contenido, lanzar exclusivas, enviar mensajes directos a sus mayores seguidores y, de hecho, ganar dinero con todo ello a través de Club Cash". Añade, eso sí, una línea extra para diferenciar Club de la red social en la que está posteando: "Club no es un sustituto del streaming ni de X. Es el eslabón que faltaba".

No queda todavía claro el funcionamiento exacto que sea capaz de diferenciar Club de esas otras redes sociales. Quizá sea el factor de tener donaciones también dentro de Club y no solo a través de Kick y sus directos. En ese sentido, la plataforma sería competidora directa de otras como Patreon, aunque la interfaz remite más a Twitter o Threads. Eso sí, el dominio en el que reside es uno de los más caros que existen en la Tierra, lo que deja claro que la financiación sigue sin ser un problema para Kick.