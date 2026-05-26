Así es Paralives, el nuevo juego de simulación de vida que quiere plantar cara a Los Sims

El lanzamiento de Paralives marca uno de los movimientos más esperados dentro del género de simulación de vida. Disponible desde el pasado 25 de mayo de 2026 en Steam, el título ha despertado un interés significativo entre los jugadores, con cifras iniciales de ventas que, según datos compartidos por el equipo de desarrollo, alcanzan las 250.000 copias en sus primeras horas.

El videojuego, desarrollado por el estudio independiente Paralives Studio, llega tras varios años de seguimiento por parte de la comunidad, que ha visto evolucionar el juego desde sus primeras demostraciones públicas. Su propuesta se centra en ofrecer una experiencia de vida virtual flexible, con herramientas de personalización amplias y un estilo visual propio, caracterizado por personajes estilizados conocidos como Parafolks.

El precio de lanzamiento se sitúa en torno a los 38,99 euros, con una oferta temporal del 10 % durante los primeros días, lo que reduce su coste hasta aproximadamente los 35 euros. Según la información publicada en la plataforma de Valve, el objetivo del equipo es mantener el juego en acceso anticipado durante unos dos años, periodo en el que se introducirán mejoras progresivas y contenido adicional sin coste extra para los usuarios.

En esta primera versión, Paralives incluye herramientas básicas de creación de personajes, construcción y decoración de viviendas, además de un sistema de interacciones sociales aún en fase inicial. El mundo abierto permite explorar distintos entornos y situar a los personajes en rutinas cotidianas, uno de los pilares del género.

El estudio ha compartido también una hoja de ruta inicial. Entre los primeros planes se encuentran actualizaciones centradas en corrección de errores y optimización del rendimiento. Más adelante, se prevé la incorporación de sistemas más complejos como cambios estacionales, meteorología dinámica y la llegada de mascotas, elementos que suelen ser clave en la evolución de este tipo de juegos.

El lanzamiento no llega en solitario en términos de colaboración. El estudio ha anunciado acuerdos con otros proyectos y desarrolladores independientes, incluyendo referencias a títulos como Among Us, House Flipper 2 o Kitfox Games, en una estrategia orientada a reforzar la visibilidad del juego dentro del ecosistema de Steam.

Con este estreno, Paralives entra en un terreno históricamente dominado por grandes franquicias, pero lo hace apoyándose en un modelo de desarrollo abierto y en la participación activa de su comunidad, que seguirá marcando el ritmo de su evolución en los próximos meses.