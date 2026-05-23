Qué comunidad autónoma saca las mejores notas en cada asignatura de Selectividad

Lengua Castellana

Aragón es la comunidad autónoma que sacó mejor nota media en la asignatura de Lengua Castellana, con un 6,88. La Rioja se quedó muy cerquita, con un 6,86.

Historia de España

A los navarros se les da especialmente bien la historia, ya que su nota media en la asignatura de Historia de España es bastante superior a lo habitual, con un 7,29.

Filosofía

Aragón es también la reina de la Filosofía, con una nota media de 7,48. La que se queda más cerca es Castilla-La Mancha, con un 7,39.

Matemáticas II

En el norte parecen llevar bastante bien las matemáticas, ya que Asturias es la que mejor nota media obtuvo, con un 6,75, seguida muy de cerca por el País Vasco, con un 6,73.

Matemáticas Aplicadas

Los extremeños se lucieron especialmente con las Matemáticas Aplicadas, ya que obtuvieron una nota media muy superior a cualquier otra comunidad autónoma: un 7,31, que queda muy lejos del segundo puesto, el 6,79 de Aragón.

Inglés

Murcia es la líder en los exámenes de Inglés de la Selectividad, con una nota media de 7,81. Es la nota media más alta obtenida por cualquier territorio en cualquiera de las asignaturas.