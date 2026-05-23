POR TERRITORIO
Qué comunidad autónoma saca las mejores notas en cada asignatura de Selectividad
Cada comunidad autónoma obtiene unos resultados medios en las pruebas de la Selectividad, y siempre hay ciertos territorios que consiguen mejores notas que otros. Estas son las comunidades autónomas que consiguieron las mejores notas en cada asignatura en la Selectividad del año pasado.
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Lengua Castellana
Aragón es la comunidad autónoma que sacó mejor nota media en la asignatura de Lengua Castellana, con un 6,88. La Rioja se quedó muy cerquita, con un 6,86.
Historia de España
A los navarros se les da especialmente bien la historia, ya que su nota media en la asignatura de Historia de España es bastante superior a lo habitual, con un 7,29.
Filosofía
Aragón es también la reina de la Filosofía, con una nota media de 7,48. La que se queda más cerca es Castilla-La Mancha, con un 7,39.
Matemáticas II
En el norte parecen llevar bastante bien las matemáticas, ya que Asturias es la que mejor nota media obtuvo, con un 6,75, seguida muy de cerca por el País Vasco, con un 6,73.
Matemáticas Aplicadas
Los extremeños se lucieron especialmente con las Matemáticas Aplicadas, ya que obtuvieron una nota media muy superior a cualquier otra comunidad autónoma: un 7,31, que queda muy lejos del segundo puesto, el 6,79 de Aragón.
Inglés
Murcia es la líder en los exámenes de Inglés de la Selectividad, con una nota media de 7,81. Es la nota media más alta obtenida por cualquier territorio en cualquiera de las asignaturas.
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