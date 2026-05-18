El EULA de Subnautica 2 provoca una ola de críticas pese al éxito inicial del juego

El lanzamiento de Subnautica 2 parecía haber comenzado con buen pie. El juego acumuló rápidamente reseñas muy positivas en Steam y registró cifras elevadas de jugadores concurrentes durante sus primeros días disponible. La secuela de una de las sagas de supervivencia más queridas de los últimos años había conseguido generar expectación tanto entre veteranos como entre nuevos jugadores.

Sin embargo, la situación cambió cuando parte de la comunidad empezó a analizar el EULA, el acuerdo de licencia de usuario final que aparece al iniciar el juego. En redes sociales y foros especializados comenzaron a circular fragmentos concretos del documento, generando una reacción especialmente negativa.

Uno de los aspectos que más críticas ha recibido es la cláusula que especifica que el usuario no compra realmente el juego, sino que obtiene una licencia revocable para utilizarlo. También han provocado rechazo las referencias a la recopilación de datos personales y del dispositivo, además de varias limitaciones relacionadas con streaming, grabaciones y monetización de contenido creado alrededor del juego.

Otro punto muy discutido afecta a los mods y contenidos desarrollados por la comunidad. Según interpretaron muchos jugadores, determinados materiales creados dentro del ecosistema del juego podrían quedar sujetos a derechos legales compartidos con la editora.

El acuerdo también incluye referencias a arbitrajes legales en California, prohibiciones sobre ciertos programas o VPN y la posibilidad de modificar unilateralmente las condiciones del contrato en el futuro. Todo ello alimentó la sensación de que muchos usuarios estaban aceptando términos especialmente restrictivos sin haberlos leído previamente.

A raíz de la polémica, algunos jugadores comenzaron incluso a solicitar reembolsos en Steam, aunque no necesariamente por problemas relacionados con el juego en sí. Muchos comentarios insistían en que la controversia no estaba vinculada a la calidad de Subnautica 2, sino al descubrimiento de prácticas legales que, según numerosos usuarios, llevan años normalizándose dentro de la industria.

Por su parte, Unknown Worlds Entertainment ya ha señalado que está revisando el feedback de la comunidad respecto al EULA mientras el debate continúa creciendo en redes sociales y plataformas de videojuegos.