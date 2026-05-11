Forza Horizon 6 se filtra antes de tiempo: 155 GB del juego aparecen en Internet a días de su lanzamiento

El esperadísimo videojuego Forza Horizon 6 todavía no ha salido oficialmente al mercado, pero buena parte del juego ya circula por Internet. Una filtración masiva relacionada con los archivos de Steam ha provocado que hackers y dataminers accedan anticipadamente a decenas de gigabytes de contenido, generando preocupación entre los seguidores de la saga y el propio estudio.

La filtración comenzó a comentarse en foros y redes sociales durante las últimas horas, después de que varios usuarios descubrieran que ciertos archivos asociados a Forza Horizon 6 podían descargarse directamente desde Steam. Según diferentes medios especializados, el problema habría surgido porque los datos fueron subidos a la plataforma sin el cifrado habitual que protege este tipo de lanzamientos antes de su estreno.

La cantidad de información filtrada es especialmente llamativa. Distintas fuentes hablan de alrededor de 155 gigabytes de datos, una cifra que hace pensar que prácticamente todo el juego habría quedado expuesto antes de tiempo. En Reddit ya circulan capturas y pruebas que muestran menús, vehículos, mapas y otros elementos del título desarrollado por Playground Games.

Aunque descargar y distribuir esos archivos es ilegal, la filtración ya ha provocado la aparición de dataminers analizando el contenido del juego en busca de secretos, coches ocultos y futuras expansiones. Muchos usuarios también han comenzado a advertir sobre posibles spoilers relacionados con el mapa ambientado en Japón, uno de los aspectos más esperados de esta nueva entrega.

El lanzamiento oficial de Forza Horizon 6 está previsto para el próximo 19 de mayo, aunque quienes adquirieron las ediciones Premium podrán acceder varios días antes, concretamente el 15 de mayo. Todo apunta a que el error habría sido humano, algo que ha generado comentarios irónicos en redes sobre la situación del empleado responsable de subir los archivos sin protección.

Mientras tanto, el estudio no ha emitido todavía un comunicado detallado sobre lo ocurrido. La filtración llega justo después de la publicación del tráiler final del juego y en pleno aumento de expectación alrededor de la saga, una de las franquicias de conducción más populares de los últimos años.

Ahora muchos jugadores intentan esquivar imágenes y vídeos filtrados para llegar al lanzamiento sin conocer demasiados detalles del nuevo mundo abierto que propone esta entrega.