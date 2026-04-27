Rockstar confirma el precio oficial de GTA 6 y descarta la publicidad en el juego

El desarrollo de Grand Theft Auto VI ha estado rodeado durante meses de rumores que han ido desde su fecha de lanzamiento hasta el posible coste del juego. En ese contexto, Take-Two Interactive ha dado un paso al frente para concretar algunos de los aspectos más comentados por la comunidad.

La información ha sido confirmada por Strauss Zelnick, consejero delegado de la compañía, quien ha señalado que el precio del nuevo título se situará dentro del rango habitual de los grandes lanzamientos actuales. De este modo, GTA 6 costará entre 70 y 80 dólares, una cifra que lo alinea con otros videojuegos de alto presupuesto y que deja atrás las especulaciones que apuntaban a un coste considerablemente superior.

La confirmación del precio ha llegado acompañada de otro anuncio relevante: el juego no incluirá publicidad dentro de su experiencia principal. Durante los últimos meses, diferentes teorías habían planteado la posibilidad de integrar anuncios, especialmente en relación con el futuro componente online del título. Sin embargo, desde la compañía han querido despejar esas dudas asegurando que la experiencia base se mantendrá libre de este tipo de elementos.

A pesar de estas aclaraciones, todavía quedan varios aspectos por definir en torno al lanzamiento. Entre ellos, los detalles sobre posibles ediciones especiales, el funcionamiento del contenido online o la existencia de expansiones posteriores. Estas incógnitas forman parte de una estrategia de comunicación progresiva que la compañía está desarrollando a medida que se acerca la fecha de salida.

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para noviembre de 2026, tras haber sufrido un retraso respecto a previsiones anteriores. Se trata de uno de los títulos más esperados de los últimos años, tanto por el peso de la saga como por el impacto comercial que se prevé desde su estreno. La confirmación de su precio y de su modelo de experiencia marca un primer marco claro sobre cómo llegará al mercado.