Xbox redefine su estrategia: exclusivos "caso por caso" y apertura total al multijugador multiplataforma

La estrategia de Xbox está entrando en una nueva fase en la que la rigidez de las exclusividades tradicionales da paso a un enfoque más flexible. Así lo han explicado distintos responsables de la compañía, que insisten en que la prioridad actual es equilibrar el valor de su catálogo propio con su posición como una de las mayores editoras de videojuegos del mundo.

En ese contexto, el director de contenidos de Xbox Game Studios, Matt Booty, ha detallado que los juegos exclusivos siguen teniendo un papel clave, pero su aplicación será mucho más selectiva. Según su planteamiento, los títulos para un jugador podrán mantenerse como exclusivos en determinados casos, aunque siempre bajo una evaluación individual en función de su impacto estratégico.

Este enfoque caso por caso supone un cambio respecto a etapas anteriores, en las que la política de exclusividad era más homogénea. De hecho, algunos proyectos como el nuevo Gears o Clockwork se mantienen de momento dentro del ecosistema Xbox y PC como parte de esa estrategia de diferenciación.

Sin embargo, la compañía también ha confirmado que los juegos orientados al multijugador seguirán una línea completamente distinta. En estos casos, la prioridad será el lanzamiento multiplataforma desde el primer día, con el objetivo de ampliar comunidades y maximizar su alcance comercial.

Este modelo ya se refleja en varios proyectos en desarrollo o en transición, como Fable, Senua’s Saga o State of Decay 3, que llegarán también a PlayStation 5 pese a su fuerte vinculación histórica con Xbox. Un movimiento que confirma el progresivo debilitamiento de las exclusividades tradicionales dentro del catálogo de Microsoft.

La propia estructura de la compañía refuerza esta dirección. Como segunda mayor editora del sector, Xbox depende cada vez menos de la venta de hardware y más de la distribución de juegos en múltiples plataformas, lo que explica la convivencia de ambos enfoques.

En paralelo, la industria observa con atención qué ocurrirá con futuras grandes producciones como Fallout 5 o The Elder Scrolls VI. Su posible carácter exclusivo o multiplataforma será una de las decisiones más relevantes de cara a la próxima generación, en la que Microsoft busca redefinir su papel frente a rivales como PlayStation.