Barbie Rewind: el juego que se ha atrevido a rivalizar con GTA 6 y que saldrá también en noviembre

A GTA 6 le ha salido un competidor inesperado, al menos en lo que al calendario se refiere. El título en cuestión es Barbie Rewind, una colección de juegos que recupera distintas entregas clásicas de la franquicia Barbie y que será publicada dentro del mismo mes en el que llegará el nuevo capítulo de Rockstar Games. Según se ha anunciado, su estreno tendrá lugar apenas una semana antes del esperado GTA 6.

El proyecto forma parte de una iniciativa de recopilación de juegos retro impulsada por Digital Eclipse, conocida por su trabajo en la preservación y relectura de títulos clásicos. En este caso, la colección incluirá hasta 16 juegos distintos vinculados al universo Barbie, adaptados a plataformas actuales.

El anuncio ha sorprendido especialmente por el contexto en el que se produce. La industria del videojuego ha mostrado tradicionalmente una gran cautela a la hora de programar lanzamientos en fechas cercanas a grandes producciones como GTA, cuyo impacto comercial suele eclipsar cualquier otro estreno del mercado.

En este caso, la decisión de situar Barbie Rewind a escasos días del lanzamiento de GTA 6 ha generado curiosidad dentro del sector, no tanto por una competencia directa en términos de público objetivo, sino por el simbolismo de coincidir con uno de los mayores eventos mediáticos del año.

Además, el proyecto no llega solo en su apuesta por revisitar franquicias clásicas. Forma parte de un movimiento más amplio en la industria que está rescatando licencias históricas con nuevos formatos, apostando por el valor nostálgico y la accesibilidad en plataformas modernas como Nintendo Switch y sus futuras generaciones.

Mientras tanto, GTA 6 continúa ocupando la mayor parte de la atención mediática y del debate en torno a los lanzamientos de finales de año. En ese escenario, la aparición de propuestas como Barbie Rewind introduce un contraste inesperado en un calendario dominado por uno de los títulos más influyentes de la industria.