Los fans encuentran un pequeño fallo en el segundo tráiler de GTA 6 y reabren el debate sobre su nivel de realismo

Desde su publicación, el segundo tráiler de Grand Theft Auto VI ha sido objeto de un nivel de escrutinio pocas veces visto en la industria del videojuego. La enorme expectación que rodea al título ha llevado a muchos aficionados a detenerse en detalles que pasarían desapercibidos en cualquier otro lanzamiento.

Fue precisamente uno de esos análisis minuciosos el que dio origen a una curiosa conversación en Reddit. Un usuario compartió varias capturas de una escena en la que aparece un coche con las puertas abiertas. Al observar el fondo de la imagen, detectó algo extraño: una farola aparentemente suspendida en el aire.

En las capturas difundidas por la comunidad puede verse cómo la lámpara no parece estar conectada ni a un poste ni al suelo. Durante unos instantes del vídeo, el elemento aparece flotando sobre el escenario, algo que muchos interpretaron como un pequeño error visual que escapó al proceso de edición del tráiler.

La publicación acumuló rápidamente miles de visualizaciones y comentarios. Algunos usuarios reaccionaron con humor, bromeando sobre cómo incluso el juego más esperado del mundo no puede escapar de los fallos técnicos. Otros aprovecharon para recordar que el título todavía continúa en desarrollo y que resulta habitual encontrar este tipo de imperfecciones en materiales promocionales creados muchos meses antes del lanzamiento.

Lo llamativo del caso es que el supuesto error ha servido para poner en perspectiva el extraordinario nivel de detalle mostrado por el juego. Muchos jugadores destacaron que, para que una comunidad dedique horas a buscar una farola flotante en un tráiler de varios minutos, el resto del apartado gráfico debe encontrarse a un nivel excepcional.

Además, la conversación ha coincidido con otro debate recurrente alrededor de GTA 6: hasta qué punto Rockstar está persiguiendo el realismo absoluto. Cuanto más detallado y creíble parece el mundo virtual, más visibles se vuelven los pequeños errores que normalmente pasarían desapercibidos.

Por ahora, todo apunta a que se trata de una simple anomalía gráfica. Sin embargo, el episodio demuestra una vez más que cada segundo de GTA 6 se ha convertido en un objeto de estudio para millones de jugadores que esperan impacientemente la llegada del próximo gran fenómeno de Rockstar.