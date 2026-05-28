El curioso encuentro de Nil Ojeda con un chico que llevaba ropa de Milfshakes… pero no sabía quién era él

Nil Ojeda continúa recorriendo distintos países de Latinoamérica junto al rapero argentino Ysy A como parte de una nueva serie de vídeos para YouTube. El proyecto, centrado en visitar varios países del continente y puntuarlos para encontrar "el mejor país de Latinoamérica", está dejando momentos virales prácticamente en cada parada del viaje.

Uno de ellos ocurrió recientemente en un aeropuerto. Allí, Nil se cruzó con un chico que llevaba puesta una gorra de Milfshakes, la marca de ropa creada por el propio influencer. Según mostró en el vídeo, el creador de contenido se acercó al joven con la aparente expectativa de que este le reconociera al instante. Sin embargo, el chico reaccionó con total normalidad y dejó claro que no sabía quién tenía delante.

Tras el momento, Nil comentó entre risas: "Se me hace raro encontrarme a gente con ropa de Milfshakes que no me conoce". La frase comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó reacciones muy distintas entre los usuarios.

Mientras algunos interpretaron la situación como una escena simplemente curiosa, otros criticaron el comentario del influencer y consideraron que transmitía cierta sensación de ego o necesidad de reconocimiento. Entre las respuestas más compartidas aparecieron mensajes especialmente duros contra el creador de contenido, cuestionando la relación entre popularidad en internet y la percepción de la fama.

Horas más tarde, el propio Nil Ojeda respondió a la polémica a través de X. En su publicación, el influencer explicó que, en realidad, consideraba positiva la situación. "Justamente que no me conozca es un logro para mí", escribió. Según desarrolló después, el hecho de que alguien compre un producto de Milfshakes sin seguirle personalmente demuestra, desde su punto de vista, que la marca ha conseguido funcionar más allá de su figura como youtuber.

El episodio ha servido también para hablar sobre cómo han evolucionado las marcas creadas por influencers durante los últimos años. En muchos casos, proyectos nacidos alrededor de una personalidad concreta terminan intentando desligarse de la identidad del creador para funcionar de manera independiente dentro del mercado de la moda o el entretenimiento.

Mientras tanto, la escena del aeropuerto sigue acumulando reproducciones y comentarios, convertida en otro de esos pequeños momentos incómodos que internet transforma rápidamente en debate.