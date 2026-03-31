Shooter carga contra Nil Ojeda y le acusa de desagradecido: "Ha hecho gestos que no me han gustado"

Una entrevista reciente ha situado en el ojo del huracán el vínculo entre Shooter y Nil Ojeda, dos figuras destacadas del entorno de creadores de contenido en España. Durante la conversación, Shooter ofreció su versión sobre la evolución de su relación con el youtuber, con quien compartió una etapa de cercanía en los primeros momentos de crecimiento de este último.

El creador explicó que el contacto entre ambos se produjo cuando Nil Ojeda contaba con una comunidad más reducida. "Cuando yo conocí a Nil él tenía 100k suscriptores y yo 1.2M, pero congeniamos muy bien", recordó, situando el inicio de una relación que, según su relato, incluyó apoyo personal y profesional.

Shooter detalló algunos de esos episodios, entre ellos la estancia de Nil Ojeda en su domicilio. "Cuando te viniste a Málaga te quedaste en mi casa un mes, cuando entraste con 100k suscriptores y te fuiste con 400k. Siempre te hemos dado la mano", afirmó, subrayando la implicación que, a su juicio, tuvo en su desarrollo dentro de la plataforma.

Sin embargo, el tono de sus declaraciones se volvió más crítico al referirse a comportamientos posteriores. "Nil como creador es un 10, pero me ha hecho gestos que no me han gustado, como ciertos comentarios hacia mi persona o hacia mi grupo, públicamente y privadamente, cuando cabrón, te hemos ayudado", expresó. El propio Shooter definió la situación como "el tema más delicado" entre los distintos asuntos abordados en la entrevista.

Las palabras han tenido un rápido eco en redes sociales, donde seguidores de ambos creadores han comenzado a debatir sobre lo ocurrido. Mientras algunos usuarios respaldan la versión de Shooter, otros reclaman la postura de Nil Ojeda para completar el contexto de la situación.

Por el momento, el youtuber no ha respondido públicamente a estas declaraciones. El episodio pone el foco en las dinámicas de colaboración y ruptura dentro del ecosistema digital, donde las relaciones personales y profesionales suelen desarrollarse de forma paralela y, en ocasiones, con desenlaces inesperados.