Ibai confiesa que estuvo a punto de cancelar un combate de La Velada del Año 5 en el último momento

Una reunión previa al inicio de La Velada del Año 5 marcó uno de los momentos de mayor incertidumbre en la organización del evento. Ibai Llanos ha explicado recientemente que llegó a plantearse la cancelación de uno de los combates programados, concretamente el enfrentamiento entre Andoni y Carlos Belcast.

"Tuve una reunión antes de la Velada del Año 5 por el combate de Andoni y Carlos Belcast. Yo estaba muy preocupado", relató durante su participación en el podcast de La Previa. Según detalló, el principal motivo de inquietud era la notable diferencia de peso entre ambos contendientes.

"Era un combate en el que había 30 kilos de diferencia. Uno no cumplió con su peso y ese combate no se debería haber hecho", señaló. La situación se complicó aún más al comprobar que las condiciones pactadas inicialmente no se habían respetado. "Lo pactado no se cumplió y es verdad que al ver el peso dijimos: Hostia", añadió.

La preocupación no se limitaba únicamente a la organización. Ibai explicó que el árbitro también expresó sus dudas sobre la seguridad del combate. "Salva, el árbitro, me dijo que era el primer combate por el que tenía miedo por la diferencia de peso", comentó, subrayando la excepcionalidad de la situación dentro del evento.

A pesar de estas reservas, la pelea terminó celebrándose. "Estuve a punto de cancelar ese combate el mismo día de la Velada", insistió, dejando entrever que la decisión se mantuvo en el aire hasta el último momento. El combate, finalmente, formó parte de una edición que logró cifras récord de audiencia en Twitch.

El relato de Ibai aporta una mirada interna sobre la organización del que, seguramente, sea el mayor evento de todo internet. Mientras tanto, la atención se desplaza ya hacia la siguiente edición, La Velada del Año 6, prevista para el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja.