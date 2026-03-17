AuronPlay comenta el cambio de actitud de Ibai: "Hay que quitarle esa seriedad, parece MrBeast"

AuronPlay compartió durante uno de sus últimos directos una valoración sobre la actitud reciente de Ibai Llanos, una de las figuras más influyentes del streaming en español. La reflexión surgió a raíz de un directo en el que Ibai participaba en una partida de Minecraft dentro del proyecto QSMP.

AuronPlay reconoció que le sorprendió ver a Ibai regresar a un formato más cercano al streaming tradicional. "Cuando vi que había abierto directo para jugar dije: "WTF". Me alegré mucho", explicó. Sin embargo, matizó que, a pesar de ese regreso puntual, percibe un cambio en su actitud.

"Sigo pensando que noto a Ibai muy serio", afirmó, apuntando a una evolución en el tono del creador vasco, que en los últimos años ha diversificado su actividad hacia eventos de gran formato y proyectos empresariales.

Lejos de quedarse en la observación, AuronPlay planteó una posible solución en clave de humor: compartir una serie de directos juntos. Según explicó, cree que una colaboración en un entorno distendido podría devolver a Ibai a una versión más espontánea. "La única forma es que tú y yo nos pasemos juntos Minecraft. Te quito la seriedad en dos streams", señaló.

En su intervención, también recurrió a comparaciones irónicas para describir esa percepción, aludiendo incluso a figuras mediáticas internacionales como MrBeast y exagerando la falta de reacción emocional en algunos momentos.

El streamer concluyó adelantando su intención de contactar directamente con Ibai para proponerle esta colaboración. "Voy a escribirle, creo que aceptará", afirmó.

Las declaraciones han sido recibidas con interés por parte de la comunidad, que sigue de cerca cualquier interacción entre ambos creadores, especialmente por el contraste entre sus estilos y trayectorias dentro del ecosistema digital.