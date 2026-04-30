Natalia Palacios y sus polémicas declaraciones sobre la higiene: "Odio ducharme"

Cuando hablamos de problemas del primer mundo hablamos de cuestiones que no son realmente un problema, sino una incomodidad. Lo que no esperábamos encajar aquí eran cuestiones básicas de higiene. Sin embargo, Natalia Palacios ha dado un golpe sobre la mesa con unas declaraciones bastante inesperadas. "Necesito encontrar a mi tribu, mi manada. Odio ducharme. Lo detesto con todas las letras". Entendemos que la mayor parte del planeta entiende que ducharse es algo bueno y que no tiene mucho misterio, pero descubrimos aquí algo inesperado.

"Llevo todo el día mentalizándome, son las 7 de la tarde. Llevo desde que me he levantado diciendo: 'Natalia, hoy te tienes que hacer una ducha de estas de... depilarte, ponerte crema hidratante al salir, mascarilla, aceite en el pelo…'. Es que de verdad, es agotador. Es agotador, no me creo que nadie disfrute de este proceso". Si asumimos que se ha levantado a las 9 de la mañana, Natalia Palacios ha pasado el mismo tiempo pensando en meterse en la ducha que el que pasa un trabajador medio frente a una pantalla de oficina intentando llegar a final de mes.

"Mira, estoy aquí con el portátil metido en el baño porque es que no hay quien lo aguante. Yo haría esto si puedo traer a mi mejor amiga y que se siente aquí, la Pili o la Inés, y me estén hablando a la vez. Hacer esto sola es horrible. Exhaustive, exhaustive". Se ve que hemos llegado a un punto en el que para salir a la calle oliendo normal hace falta que le ponga un montaje de Subway Surfers a la gente para que se distraiga mientras tanto. ¿En qué momento se ha perdido tanta capacidad de atención que un acto así de normal se ha convertido en algo imposible? Al menos, si llega tarde a un evento, ya sabremos qué es lo que ha pasado.