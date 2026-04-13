Natalia Palacios, criticada por enviarle un DM a Trump y bromear con el tema de la inmigración

La realidad actual de Estados Unidos es una que afecta a todo el mundo y que sigue transformando nuestro día a día. Lo normal sería estar enterado de lo que sucede allí, especialmente teniendo en cuenta cómo el cuerpo policial del ICE está asaltando a personas inmigrantes, deteniéndolas de forma ilegal y hasta asesinando a varias de ellas. Son muchos los casos que hemos visto en los últimos meses, pero parece que Natalia Palacios no está muy al tanto del tema. Es la única posible explicación ante su nueva broma que le ha valido una cancelación en redes.

Como se puede observar en la imagen, la influencer ha mandado un mensaje privado de Instagram a Donald Trump, pidiéndole que "por favor no deje entrar a Pili en Estados Unidos". Las reacciones, claro, no se han hecho esperar, con muchas personas indicando que cómo es posible que suba algo así y no le importe. Repasando su historial, no es la primera vez que Palacios está en el ojo del huracán. Su posible romance con Froilán, sus quejas por no recibir tarjetas de dinero de las marcas o sus lloros porque no podrá "cumplir su sueño de ir a Australia" la mantienen como una figura polémica que demuestra una y otra vez no tener consciencia de clase.

Por suerte (para ella) o por desgracia (para todos los demás), parece que sus experiencias previas con temas similares no han sido lección suficiente para que Natalia Palacios aprenda a distinguir cuáles son los temas que una creadora de contenido ética debe tocar, y cuál es la sensibilidad que se debe tener a la hora de publicar ciertas cosas en redes sociales. Pero, como siempre, el asunto ha servido para que su nombre se cuele en las tendencias, ¡y la viralidad es viralidad, al fin y al cabo!