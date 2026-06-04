Ángela Mármol estalla contra los comentarios machistas que recibe desde que lo dejó con Archie: "Sois muy pesados cuando una mujer se queda soltera"

La ruptura entre Ángela Mármol y Archie Ted, confirmada recientemente tras un tiempo de relación, ha reactivado la atención sobre la vida privada de la influencer. Desde entonces, según ha explicado la propia creadora, los comentarios en redes sociales han aumentado de forma notable, especialmente en lo relativo a su situación sentimental.

En un vídeo publicado en TikTok, Mármol ha respondido a parte de estas interacciones, centrando su mensaje en lo que considera una reacción recurrente cada vez que una mujer conocida anuncia el fin de una relación. La influencer describe una dinámica que, según afirma, se repite con frecuencia en redes sociales y que afecta de forma desigual a mujeres y hombres.

A lo largo de su intervención, critica que muchas de las interpretaciones que circulan sobre su vida personal parten de la idea de que las mujeres en redes sociales actúan por interés o en busca de beneficios económicos. También cuestiona que se dé por hecho que, tras una ruptura, existe una intención inmediata de iniciar una nueva relación con personas de alto perfil mediático como, por ejemplo, futbolistas.

Mármol insiste en que estas percepciones no se aplican con la misma intensidad a los hombres creadores de contenido y señala que, en su caso, la exposición pública ha intensificado este tipo de comentarios desde que se hizo pública su soltería. En su mensaje, subraya además que su vida profesional y económica no depende de terceros, una idea que considera habitual en este tipo de debates en redes.

La influencer también hace referencia a la forma en la que, según su experiencia, se interpreta la imagen pública de las mujeres en internet, especialmente en lo relativo a su apariencia o comportamiento. En ese sentido, apunta a una tendencia a asociar determinados gestos, como arreglarse, o decisiones personales con la necesidad de validación externa.

El vídeo ha generado un amplio número de reacciones, en un contexto en el que la vida privada de los creadores de contenido continúa siendo objeto de conversación constante en redes sociales, especialmente tras relaciones de alto interés mediático como la que mantenía con Archie Ted.