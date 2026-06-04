Xokas carga duramente contra La Casita de Bad Bunny: "Es un acto de prostitución absoluta"

Desde el inicio de los conciertos de Bad Bunny en España, uno de los aspectos que más atención ha despertado ha sido La Casita, una estructura instalada sobre el escenario donde cada noche se reúnen invitados seleccionados para vivir parte del espectáculo junto al cantante.

Por allí han pasado celebridades, influencers, deportistas y personalidades conocidas. Sin embargo, durante las últimas semanas también han surgido numerosas críticas relacionadas con el proceso de selección de algunos de sus asistentes. En redes sociales se ha debatido especialmente sobre los criterios utilizados para elegir a parte del público que accede a ese espacio privilegiado.

En este contexto, Xokas dedicó varios minutos de uno de sus últimos directos a hablar del tema. El creador de contenido no ocultó su rechazo hacia la dinámica que rodea a La Casita y utilizó términos especialmente duros para describir lo que siente al verla.

"Lo de La Casita ha sido uno de los mayores despropósitos de la historia de nuestro país", afirmó. A continuación fue todavía más lejos: "Jamás en mi vida he sentido tanta vergüenza por un acto de prostitución absoluta".

El streamer también mostró su incomodidad ante lo que considera una búsqueda constante de visibilidad y reconocimiento por parte de algunas de las personas que participan en este espacio del concierto. "Me ha dado mucha pena y mucha vergüenza ver a lo que se somete cierta gente para intentar tener su momento de fama. Es realmente penoso", añadió durante la retransmisión.

Las palabras de Xokas llegan después de varios días marcados por el debate sobre La Casita. Curiosamente, en las últimas fechas también han comenzado a circular vídeos en los que se aprecia una selección de asistentes más diversa que en los primeros conciertos, algo que muchos usuarios interpretaron como una respuesta indirecta a las críticas recibidas.

Mientras tanto, La Casita continúa siendo uno de los elementos más fotografiados, comentados y discutidos de una gira que ha convertido cada concierto en un fenómeno que trasciende lo estrictamente musical.