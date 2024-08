Se desvela que Froilán mantuvo un romance secreto con la conocida influencer Natalia Palacios

Un romance oculto entre un aristócrata y una de las influencers más conocidas de nuestro país es una de esas noticias que capta la atención de todo el mundo. Pues bien, según ha revelado en exclusiva Socialité, un popular programa de televisión, Froilán, el nieto del rey emérito, que actualmente reside fuera de España, mantuvo una relación secreta durante el verano de 2021 con una famosa influencer española.

La identidad de la joven no había sido revelada hasta ahora, pero la fuente asegura que se trata de Natalia Palacios, conocida en redes sociales como Natalia XPR. Natalia, originaria de Málaga, se ha hecho un nombre en el mundo digital, especialmente en TikTok, donde acumula millones de seguidores. En el momento de su romance con el aristócrata, Natalia aún no había alcanzado la fama que ahora la acompaña, pero su relación no pasó desapercibida para quienes la conocían en aquel entonces.

El romance se habría iniciado en un festival de Marbella, al que el joven aristócrata acudía cada verano mientras vivía en España. Según la fuente, ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones durante ese verano, mostrando sin reparos su afecto en público. "Se les veía muy felices, hacían planes juntos y formaron un grupo de amigos que incluía tanto el entorno de él como el de ella", comenta la fuente cercana a la influencer.

Este descubrimiento ha causado un gran revuelo, dado que actualmente Natalia Palacios mantiene una relación sentimental estable con otro influencer español, Carlos García, conocido en redes como Carliyonervio. Aunque no se sabe si Froilán y Natalia han mantenido algún tipo de contacto después de su romance, todo indica que su relación quedó en el pasado.

Ni el joven aristócrata ni la influencer han emitido declaraciones públicas al respecto, pero el interés en sus vidas privadas sigue en aumento. Se espera que en las próximas semanas puedan surgir más detalles sobre este romance que, hasta ahora, había permanecido en la sombra.