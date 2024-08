La red flag de Mariang: “Me encanta hablar de las ex de mi novio”

En el programa anterior, la pija y la quinqui hablaron sobre una de las decisiones más difíciles de una pareja: irse a vivir juntos. En este episodio, lo presentadores de Si lo dice mi madre debatieron sobre otro de los obstáculos para muchas parejas, sus madres.

“¿Tu madre es de meterse mucho en las relaciones?” disparó Carlos. A lo que Mariang respondió irónicamente: “Si no le cojo el teléfono, no se puede meter”. Sin embargo, no convenció a su amigo, quién siguió insistiendo hasta que por fin confesó: “Si mi novio me deja, mi madre dirá que es culpa mía”.

Como es muy habitual en ellos, la conversación giró a una pregunta aún más interesante: ¿Cuáles son la red flags en una relación? “Me encanta hablar de las ex de mi novio con él” confesó orgullosa Mariang, mientras acusaba a Carlos de hacer lo mismo, aunque él lo negó: “Lo haría, pero estoy en mi momento zen”.

