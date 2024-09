¿Qué tienen en común los ex de Carlos?: “Todas mis parejas han estado superforradas”

Se dice que el amor siempre va por delante del dinero. Sin embargo, Carlos no ha tenido nunca que elegir. “Da la casualidad de que todas mis parejas han estado superforradas”, confesó cuando Mariang le preguntó si es importante que su pareja tenga dinero.

¿Qué prefiere la madre de Mariang? ¿Un novio rico que no quiera a su hija o un novio pobre que sí lo haga? La pregunta de Carlos ha sacado el lado más sincero de la quinqui: “Mi madre quiere que yo esté fuera de casa, le da igual si mi novio no me quiere”, ha confesado la presentadora.

Finalmente, Mariang ha terminado por responder que su madre elegiría un hombre pobre que la quiera. Y es que, La pija y la quinqui han sacado su lado más romántico, ¡llegando a la conclusión de que no hay nada más valioso en la vida que el cariño!

Ya puedes disfrutar de la temporada completa de Sí lo dice mi madre en Flooxer y atresplayer. ¡Disfruta del dating show más divertido de Internet!