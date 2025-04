Ya está aquí Los secretos de Biara, un episodio extra muy especial tras la finalización de los siete capítulos de la serie en el que la propia Biara es la que narra cómo fueron las diferentes jornadas del rodaje. En él, podemos ver tanto a los actores y actrices como al equipo técnico trabajar y disfrutar en el plató en un ambiente muy cercano y divertido, nada parecido a la terrorífica tensión que se vive a lo largo de los episodios de 'Biara: Proyecto Lázarus'.

El making of nos introduce en el departamento de maquillaje, donde podemos ver cómo se crearon los zombies de MatronLab, y también muestra cómo los acertijos planteados a los influencers protagonistas no estaban escritos en el guion. Además, Paul Ferrer, Mike Fajardo o Larissa Kimberlly no perdieron la oportunidad de retratar a sus personajes para sus redes sociales, mientras que también podemos ver como Chuster, Alextis o Albertistment sufrieron verdadera tensión a la hora de rodar algunas escenas.

Todo esto, las curiosidades a la hora de llevar a cabo las coreografías de las escenas más violentas, las risas y los bailes de los protagonistas e incluso los comentarios del director de la serie, Alfredo López, es lo que se puede encontrar en Los secretos de Biara, ya disponible en Flooxer y Youtube.

Así es BIARA: Proyecto Lázarus

Chuster, Alextis, Albertisment, Paul Ferrer, Mike Fajardo, Celia Reina, Larissa Kimberlly, Marina Mese, Galesote, Cristóbal Guijorro y Dafne Vicente interpretan al equipo de MATRON LAB, el laboratorio de ingeniería genética al frente del Proyecto de Virus Lázarus. Cuando el patógeno se libera accidentalmente, la inteligencia artificial BIARA los confina “por su seguridad”. Deberán escapar si no quieren estar a merced de sus macabros juegos, sus secretos y una amenaza inesperada.

¿Podrán escapar los influencers a esta trampa mortal o caerán bajo los perversos juegos de BIARA?

