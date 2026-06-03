Carola y Aroyitt anuncian el fin de su relación tras tres años juntos: "Somos muy amigos"

Carola y Aroyitt han puesto fin a su relación, tal y como hemos podido conocer durante las últimas horas. El anuncio se produjo en un directo en el que Carola decidió hablar abiertamente en Twitch sobre su situación sentimental para evitar interpretaciones erróneas entre su comunidad. Durante su intervención, explicó que la ruptura no es reciente, sino que se remonta a varios meses atrás, aunque hasta ahora habían optado por mantenerlo en el ámbito privado.

"Esto para mí está siendo muy duro. No es una broma", señaló el creador de contenido al abordar el tema, subrayando que la decisión no responde a un conflicto puntual, sino a circunstancias personales que han ido separando sus caminos. Según detalló, ambos han atravesado cambios vitales que han hecho difícil mantener la relación en los mismos términos.

Carola insistió en que la decisión ha sido compartida y que no existe una situación de enfrentamiento entre ambos. En su explicación, remarcó que la intención de comunicarlo públicamente responde únicamente a frenar posibles especulaciones dentro de la comunidad que sigue a ambos creadores. "Somos muy amigos", afirmó, dejando claro que el vínculo entre ellos se mantiene desde la cordialidad.

La relación entre Carola y Aroyitt se había convertido en una de las más conocidas dentro del entorno de creadores de contenido en los últimos tres años, desde que hicieron pública su relación. Su presencia conjunta en redes y directos había sido habitual hasta los últimos meses, cuando su actividad compartida comenzó a disminuir sin explicaciones públicas.

Por el momento, Aroyitt no ha realizado ninguna declaración sobre la ruptura. La ausencia de una respuesta por su parte mantiene abierta la atención de sus seguidores, que han reaccionado en redes sociales con mensajes de apoyo a ambos y con muestras de sorpresa ante la noticia.