Auron vuelve a la carga: asegura que el ESLAND de 2023 era suyo y califica el contenido actual como "basura"

Auron volvió a encender la cámara con una premisa sencilla: contestar con total sinceridad a las preguntas que le planteara su comunidad. El resultado fue un stream cargado de titulares que no tardaron en circular por redes sociales y foros especializados.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando fue preguntado por los premios ESLAND de 2023. El streamer afirmó que aquel galardón a Streamer del Año debería haber sido para él y que no tenía dudas al respecto. Según explicó, aquel año acumuló cifras históricas de audiencia, lideró rankings internacionales y protagonizó algunas de las series más exitosas del panorama hispanohablante. "Ese ESLAND fue robado sin lugar a dudas", aseguró, una frase que rápidamente comenzó a compartirse entre seguidores y detractores.

Las declaraciones reactivaron una conversación que parecía cerrada desde hacía años. En aquella edición, el premio terminó en manos de Ibai, una de las figuras más importantes de la creación de contenido en español. Aunque el reconocimiento fue ampliamente celebrado en su momento, las palabras de Auron han vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate sobre cómo se valoran los méritos dentro de una industria cada vez más grande y diversa.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. El creador también fue especialmente crítico con el estado actual del entretenimiento en plataformas digitales. "Todo es basura, es fast food", afirmó al referirse a gran parte del contenido que se consume hoy en internet. Auron defendió que la mayoría de los proyectos actuales buscan resultados inmediatos y que existen pocas propuestas capaces de sorprender realmente al público.

Dentro de ese diagnóstico, sí quiso destacar algunas excepciones. Mencionó a creadores como Clavero o Lethal Crysis, a quienes atribuyó un trabajo más cercano al formato documental que al contenido convencional de plataformas. Más allá de esos nombres, sostuvo que no recuerda ninguna propuesta reciente que considere verdaderamente innovadora, una opinión que, como era de esperar, ha generado respuestas de todos los rincones del streaming.