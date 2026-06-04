La presentación de God of War: Laufey desata una oleada de comentarios machistas

La presentación de God of War: Laufey cerró por todo lo alto el último State of Play. El juego, desarrollado por Santa Monica Studio, propone una aventura protagonizada por Faye, la guerrera de Jötunheim conocida hasta ahora por su papel secundario en la historia de Kratos y Atreus, siendo su mujer y su madre respectivamente.

La propuesta fue recibida inicialmente con sorpresa. No es habitual que una de las franquicias más importantes de PlayStation cambie de protagonista, y menos cuando el personaje principal ha sido durante dos décadas uno de los iconos más reconocibles de los videojuegos. Sin embargo, lo que comenzó como un debate sobre el rumbo creativo de la saga acabó derivando en algo muy distinto.

Durante las horas posteriores al anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes criticando la elección de Faye como protagonista. Algunos usuarios compartieron memes y publicaciones burlándose de la idea de controlar a una mujer en un juego de God of War. Entre las imágenes más difundidas aparecían supuestas mecánicas inventadas en las que la protagonista se dedicaba a cocinar para Kratos, limpiar la casa o realizar tareas domésticas.

La conversación llegó incluso a las cuentas corporativas. Una de las publicaciones más comentadas fue la de Domino's Pizza en X, donde la marca escribió: "Un God of War sin Kratos es como una Pepperoni Pasión sin pepperoni". Aunque el mensaje hacía referencia a la ausencia del protagonista clásico, muchos usuarios lo interpretaron como una muestra más del rechazo que ha generado el cambio de enfoque.

A pesar del ruido en redes, la recepción general del juego parece estar siendo muy positiva. Los avances mostrados durante el evento han despertado expectación por su propuesta narrativa, su nuevo sistema de combate y la posibilidad de explorar el misterioso Everywhen, un territorio donde confluyen distintas mitologías.

Mientras continúan las discusiones en internet, el debate alrededor de God of War: Laufey refleja cómo algunos de los anuncios más ambiciosos de la industria siguen generando reacciones que van mucho más allá de los videojuegos. El lanzamiento aún no tiene fecha confirmada, pero ya se ha convertido en uno de los títulos más comentados del año.