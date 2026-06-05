Ibai cambia el sistema de votaciones para la Velada del Año 6, tras las quejas del público latinoamericano

Estamos ya en la recta final hacia la Velada del Año 6, después de meses de hype en los que muchos de los combates se han puesto cada vez más interesantes. Aunque la mayoría de los aficionados al formato ya tienen cerradas sus porras, Ibai ha explicado que este año habrá una novedad importante que quizá afecte a los resultados: el jurado que evaluará los combates dejará de estar formado en exclusiva por españoles, y pasará a incluir expertos de cinco nacionalidades diferentes.

Esta novedad llega después de que los seguidores latinoamericanos de Ibai hayan enviado sus quejas durante varias ediciones, ya que muchos consideran que un jurado más diverso es la forma más justa de evaluar los combates entre personas que vienen de distintos rincones del mundo. Aunque los jurados que han formado parte de las ediciones anteriores de la Velada del Año son absolutos expertos con un criterio indiscutible, siempre habrá quien sospeche que puedan existir ciertos favoritismos hacia los participantes españoles, si el jurado está formado exclusivamente por personas de su misma nacionalidad. Para evitar este conflicto, habrá un juez japonés, otro argentino, otro mexicano, otro colombiano y otro español; es decir, vendrán cuatro representantes de algunos de los países con mayor tradición en el boxeo.

Otra novedad sobre el sistema de votación es que, después de cada combate, se sabrá cuáles han sido los votos de cada uno de los jueces en concreto. Esto servirá para comprobar si la victoria ha sido una decisión unánime o si, por el contrario, ha habido diferencias de opinión con respecto al desempeño de los participantes. ¡Sin duda, un cambio que será muy bien recibido por gran parte de la audiencia!