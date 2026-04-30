Jordi Wild responde a las críticas, después de que una casa de apuestas patrocine el DWT4 y tenga que emitirse de madrugada

El Dogfight Wild Tournament es uno de los eventos favoritos de los seguidores de Jordi Wild, que cada año esperan las novedades al respecto para marcar sus agendas y ver unos combates mucho más intensos que los que se ven en formatos como el de La Velada del Año de Ibai. Desde el principio, el DWT se planteó como una emisión en directo gratuita con patrocinadores, pero la violencia que lo caracteriza ha llevado a que no haya demasiadas marcas interesadas en patrocinarlo al completo, con todos los costes que supone. En esta edición, ha sido una casa de apuestas la elegida como patrocinador oficial, y eso ha llevado a que la emisión deba realizarse de madrugada. Los seguidores de Jordi Wild se han quejado por ello, y ahora él ha decidido explicar por qué se ha tomado esa decisión.

Las casas de apuestas se consideran contenido para adultos, y sus anuncios están limitados a horarios nocturnos. Como ahora los influencers se consideran al mismo nivel que las productoras audiovisuales y los grandes medios de comunicación (en lo que a normativa se refiere), el DWT debe emitirse de madrugada, siempre y cuando se organice en suelo español. Aunque Jordi Wild contempló un traslado del formato a otro lugar para evitar estas limitaciones, finalmente ha preferido que se emita a la una de la mañana, con un ligero desfase entre el evento y la señal emitida.

A pesar de estas explicaciones, muchos seguidores de Jordi Wild han insistido en señalar el rechazo que sienten hacia su decisión de aceptar a una casa de apuestas como patrocinador. Son muchas las personas y las familias que han sufrido problemas muy graves por la ludopatía, y que los eventos de los influencers las promuevan es algo con lo que muchos no están de acuerdo. Pero, por otro lado, también ha habido quienes han empatizado con la situación, ya que es probable que este patrocinio haya sido la única forma viable de celebrar el DWT y que siga siendo un contenido gratuito para todos.