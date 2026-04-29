Amaral y el curioso borrador de su canción El Universo Sobre Mí, con versos y partes descartadas

Pocos grupos de música españoles han generado tanto impacto en la cultura popular como lo ha hecho Amaral. Algunas de sus canciones son verdaderos himnos para una buena parte de la población del país, y su estilo se ha convertido en uno de los más reconocibles, especialmente por su excelencia en el contenido lírico. Ahora, los fans del grupo han podido ver de primera mano cómo fue la composición de uno de sus temas más míticos: El Universo Sobre Mí.

De esta imagen que ha compartido el grupo en su cuenta de Instagram se pueden sacar muchas conclusiones con respecto a la forma en la que compone Amaral: en primer lugar, se puede observar que hay un verso que funciona como germen de toda la canción, que es el arranque: "Solo queda una vela encendida en medio de la tarta, y se quiere consumir", junto a un dibujo de una tarta con una única vela. Además, también se puede ver que la composición de la canción se hizo en muchas fases distintas, ya que hay numerosos cambios en el tamaño de la letra y en el bolígrafo utilizado entre unas estrofas y otras. Por último, vemos cómo el estribillo original de la canción y el correspondiente título, "Déjame entrar", acabaron siendo descartados cuando surgió una nueva idea para el coro, con el ahora archiconocido verso de "Quiero sentir el universo sobre mí".

Una sola foto que muestra la historia de una de las canciones más populares de música española, y toda una lección sobre cómo, a veces, las mejores ideas nacen poco a poco, y trabajándolas con mucho tiempo y cariño.