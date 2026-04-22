Karol G regresa a España en 2027 con conciertos en Barcelona, Sevilla y Madrid

Fue un julio de 2024 cuando Karol G hizo historia convirtiéndose en la primera artista en agotar cuatro noches consecutivas con su gira Mañana será bonito tour.

Ahora regresará a España en 2027 con tres conciertos dentro de su gira 'Tropitour', en Barcelona, Sevilla y Madrid, según ha anunciado en un comunicado la promotora Live Nation.

Un anuncio que llega tras los dos conciertos como cabeza de cartel de Karol G en Coachella y que supondrá el regreso de la colombiana a nuestro país tres años después.

El 3 de junio del próximo año en el Estadi Olímpic de Barcelona, el 11 en La Cartuja de Sevilla y el 24 en el Metropolitano de Madrid son las tres citas en ciudades españolas de la gira Viajando por el mundo Tropitour.

El 29 de abril a partir de las 10:00 habrá una preventa de entradas para las personas registradas en la web de Live Nation. Y la venta general comenzará a las 10:00 del día siguiente.

De momento ya hay confirmados 39 conciertos en estadios, en Norteamérica, Sudamérica y Europa, pero se irán añadiendo más fechas, según precisa el comunicado. Una gira a la vieja usanza con tres paradas en España más una en Portugal que de momento no parece que vayan a ampliarse.

La gira comenzará el próximo 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia).

'Viajando por el mundo Tropitour' llevará a Karol G a su natal Colombia, además de a España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico.