El Baifo, el nuevo disco de Quevedo, ya tiene portada y tracklist: cinco colaboraciones para 14 canciones

Quevedo ha dado a conocer la portada y el listado completo de canciones de su nuevo trabajo, El Baifo, a pocos días de su lanzamiento oficial. El disco, que se publicará en la noche del jueves, supone el tercer álbum de su carrera y llega tras semanas de anticipación generada en redes sociales y acciones promocionales.

La portada presenta un dibujo abstracto de un baifo —la cría de cabra en el contexto canario— con una estética colorida, en línea con el título del proyecto. El concepto visual acompaña a un repertorio de 14 temas que arrancan con Está en Casa, una breve introducción que abre paso a Caprichoso y a la canción que da nombre al disco.

El listado incluye varias colaboraciones repartidas a lo largo del álbum. Entre ellas, destaca Gáldar, junto a Tonny Tun Tun, así como Al Golpito, en colaboración con Nueva Línea, que ha ganado notoriedad reciente en plataformas digitales. También figura Algo Va A Pasar, en la que participan La Pantera, Lucho RK y Juseph, uniendo a varios nombres asociados a la escena emergente del archipiélago.

Otra de las colaboraciones más señaladas es La Graciosa, junto a Elvis Crespo. El cierre del disco llegará con Hijo de Volcán, tema en el que intervienen Los Gofiones.

El conjunto de canciones refleja una apuesta clara por la identidad local, tanto en los títulos como en las referencias culturales. Este enfoque ya había sido visible en adelantos como Ni Borracho, donde se incorporan elementos del lenguaje y la tradición canaria.

Desde sus primeros trabajos, Quevedo ha mantenido una conexión constante con su lugar de origen, presente en colaboraciones y localizaciones de sus videoclips. Con El Baifo, esa línea se intensifica en un proyecto que combina proyección internacional con referencias específicas al entorno del artista.