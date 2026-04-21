Quevedo anuncia El Baifo, su nuevo disco, con un increíble espectáculo de drones en la playa de Las Canteras

La noche del lunes, la costa de Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en escenario de uno de los anuncios más impactantes de la industria musical española reciente. Y es que Quevedo citó a sus seguidores a través de un directo en Instagram, sin ofrecer demasiados detalles, lo que generó expectación desde horas antes del evento.

A medida que avanzaba la tarde, el entorno de la playa de Las Canteras comenzó a llenarse de público. El despliegue técnico en la arena —con equipos de sonido, iluminación y estructuras— anticipaba un anuncio de mayor envergadura que un simple encuentro con fans. Según distintas estimaciones, más de 10.000 personas se congregaron en la zona.

El momento central llegó ya entrada la noche, cuando una flota de drones iluminó el cielo sobre el mar. Las luces fueron componiendo distintas figuras hasta formar finalmente el nombre del nuevo proyecto: El Baifo. El término, de origen canario, alude a la cría de cabra. El mensaje, entonces, está claro, ¿no?

Durante el acto, el propio Quevedo confirmó que el álbum verá la luz a lo largo de esta misma semana, poniendo fin a varios días de especulación. La campaña previa había incluido la aparición de una lona en Madrid con la palabra Baifo, que alimentó las teorías sobre un nuevo lanzamiento.

El evento combinó elementos propios de un concierto con una puesta en escena más cercana a una instalación visual, en la que el anuncio se integró como parte del espectáculo. La elección de un espacio abierto y simbólico, junto al uso de tecnología aérea, marcó una diferencia respecto a formatos más convencionales de presentación.

Con este movimiento, Quevedo refuerza su presencia en el panorama musical tras el éxito de sus trabajos anteriores, apostando por una estrategia de lanzamiento que vincula identidad local, impacto visual y participación directa del público.