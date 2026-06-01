Así están siendo los conciertos de Bad Bunny en Madrid: de los famosos de La Casita a los que lo viven gratis desde fuera

Los conciertos de Bad Bunny en Madrid comenzaron con la expectación propia de uno de los artistas más populares del mundo. Miles de personas llenaron el Metropolitano para asistir a un espectáculo marcado por una enorme producción visual inspirada en Puerto Rico y en el universo estético del álbum Debí Tirar Más Fotos.

Uno de los elementos centrales del escenario es La Casita, una estructura que recrea una vivienda popular puertorriqueña y que durante los conciertos está ocupada por invitados especiales. Cantantes, actores, deportistas, influencers y otras personalidades conocidas han ido apareciendo allí durante las primeras noches de la gira española.

Precisamente esa zona VIP ha sido objeto de numerosas críticas en redes sociales. Algunos usuarios consideran que existe una contradicción entre el mensaje social presente en parte de la obra reciente de Bad Bunny —especialmente sus referencias a la gentrificación y a las desigualdades sociales en Puerto Rico— y la existencia de un espacio tan exclusivo dentro del espectáculo. La presentadora y comunicadora Inés Hernand salió recientemente en defensa del artista, cuestionando que determinadas críticas estén condicionadas por simpatías o antipatías previas hacia el cantante.

Sin embargo, mientras el debate se desarrolla dentro del estadio y en internet, fuera del recinto se está produciendo un fenómeno completamente diferente. Cada noche, cientos de personas se reúnen en los alrededores del Metropolitano para escuchar el concierto sin entrada. Algunos llevan sillas plegables, otros comida y bebida, y muchos terminan cantando las canciones en grupo desde el exterior.

Con humor, varios asistentes han bautizado este espacio improvisado como Sector T, abreviatura de Sector Tiesos. El nombre se ha popularizado rápidamente en TikTok y otras redes sociales, donde abundan los vídeos mostrando el ambiente festivo que se genera fuera del estadio.

La imagen resulta llamativa porque resume dos maneras muy distintas de vivir un mismo evento. A pocos metros de distancia conviven invitados VIP observando el espectáculo desde La Casita y cientos de seguidores que, sin entrar al recinto, han convertido las inmediaciones del estadio en una celebración colectiva propia. En cierto modo, el fenómeno demuestra que el concierto de Bad Bunny no termina en las puertas del Metropolitano: simplemente cambia de forma.