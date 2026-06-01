Dua Lipa y Callum Turner se casan en una boda casi secreta en Londres antes de su gran celebración en Sicilia

Y cuando menos nos lo esperábamos, Dua Lipa y Callum Turner se han dado el sí quiero. La boda tuvo lugar en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, uno de los registros civiles más conocidos del Reino Unido y escenario habitual de enlaces de numerosas figuras públicas británicas. Según varios medios internacionales, la ceremonia reunió únicamente a unas pocas personas del círculo más cercano de la pareja.

Las imágenes difundidas tras el enlace muestran a Dua Lipa abandonando el edificio junto a Callum Turner mientras varios invitados les lanzaban confeti y pétalos de flores. La cantante apostó por un estilismo alejado del vestido de novia tradicional. Lució un diseño de alta costura firmado por Schiaparelli, acompañado de guantes, sombrero blanco de ala ancha y zapatos Christian Louboutin. Por su parte, Turner eligió un traje azul marino de corte clásico.

La relación entre ambos comenzó a hacerse pública a principios de 2024, cuando fueron vistos juntos en distintos eventos. Meses después llegaron las primeras fotografías oficiales como pareja y, finalmente, en 2025, Dua Lipa confirmó su compromiso. La artista explicó entonces que la idea de construir una vida junto a alguien que considera su mejor amigo había cambiado completamente su visión sobre el matrimonio.

Uno de los detalles más comentados de su historia es la manera en la que se conocieron. Diversos medios han recuperado una anécdota que la propia pareja contó anteriormente: ambos descubrieron que estaban leyendo el mismo libro y terminaron conectando a partir de esa coincidencia.

Aunque la ceremonia londinense ha sido extremadamente privada, varias publicaciones aseguran que la pareja prepara una segunda celebración mucho más ambiciosa en Sicilia. El evento, que duraría varios días, reuniría a amigos, artistas y personalidades internacionales en una de las citas sociales más mediáticas del verano. Entre los nombres que han aparecido en las quinielas figuran Charli XCX, Elton John, Mark Ronson o Donatella Versace.

Por ahora, la pareja ha preferido mantener el silencio público. La noticia se conoció a través de fotografías y filtraciones, algo que encaja con el tono reservado que ambos han intentado mantener desde el inicio de su relación.