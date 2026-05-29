BORJA se sumerge en el pop más honesto y orgánico con Atanor

El panorama del nuevo pop español está en constante evolución, y BORJA acaba de demostrar que no teme romper con lo establecido para reencontrarse a sí mismo. El artista presenta 'Atanor', un nuevo EP que no es un lanzamiento más en su carrera, sino un auténtico punto de inflexión. Con este trabajo, BORJA deja atrás los artificios para refugiarse en un sonido mucho más honesto, maduro y cocinado desde la más pura transformación personal.

El propio concepto del EP ya es una declaración de intenciones. El término atanor hace referencia al horno que utilizaban los antiguos alquimistas para convertir metales comunes en oro. Y eso es exactamente lo que ha hecho el cantante: transformar sus incertidumbres, vivencias y emociones más profundas en auténticas joyas sonoras.

Si algo define a 'Atanor' es su viaje hacia la raíz. En una industria a menudo obsesionada con la inmediatez y la sobreproducción, BORJA ha apostado junto al productor Zárate por todo lo contrario: una producción limpia donde las guitarras acústicas, los tintes folk y la esencia de cantautor moderno sostienen el peso de cada tema. Aquí lo que importa es la voz y la historia.

El EP es una montaña rusa que recorre las distintas fases del amor y la vulnerabilidad. Encontramos desde la luz y la espontaneidad de canciones como 'Encima De La Mesa', hasta la cara más introspectiva y desnuda de 'Contigo'.

Dentro de este viaje emocional, destaca con luz propia 'Notre-Dame', probablemente el corte más cinematográfico y potente del proyecto. Utilizando la metáfora de la mítica catedral, BORJA habla sobre los desequilibrios en las relaciones de pareja y cómo una misma situación puede ser un detalle pasajero para uno y un abismo permanente para el otro. El tema, además, rompe moldes musicales evolucionando desde una acústica minimalista hasta estallar en una power ballad contemporánea que pone los pelos de punta.

Con 'Atanor', BORJA se consolida como una de las voces más interesantes y con más sensibilidad de nuestra escena, demostrando que la música cocinada a fuego lento siempre termina dejando huella.