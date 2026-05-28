¿Tienen futuro los Premios de la Academia de la Música?

La música española ha vivido su gran fiesta con la III Edición de los Premios de la Academia de la Música de España. Unos galardones que buscan consolidarse como la referencia definitiva dentro de la industria y que reunieron en IFEMA a los principales artistas y personalidades del sector. La ceremonia, que celebra el talento, la diversidad y la riqueza de la creación musical en nuestro país, se pudo seguir en directo a través de La 2 de RTVE, RTVE Play y el canal de YouTube de la Academia.

Esta edición arrancó con una gran alfombra roja por la que pasaron más de 130 artistas, incluyendo a los nominados en las 43 categorías de este año (que sumaban un total de 218 candidaturas). FlooxerNow estuvo allí para pulsar el ambiente y preguntar a los protagonistas sobre la importancia de estos premios y la necesidad de un gremio cada vez más unido.

La sensación generalizada entre los asistentes es que España necesitaba un punto de encuentro así. Sidecars nos lo dejaba claro: "Creo que está bien unificarse y tener ahí un gremio unido en la música; hace muchos años que no lo teníamos". En la misma línea, Niña Pastori recordaba lo complejo de la industria nacional: "Mantener unos premios en este país ha sido casi imposible".

De hecho, Eva y Juan, de Amaral, echaban la vista atrás para poner en valor este regreso: "Hace muchos años ya había unos premios de la música, hubo un momento en el que se dejaron de hacer y, afortunadamente, se está recuperándose esa tradición".

Uno de los puntos fuertes de esta edición ha sido su apertura a nuevas corrientes y realidades. Para Walls, la Academia va por el buen camino: "Creo que están haciendo las cosas guay, dando espacio a todo tipo de géneros y a todo tipo de artistas. Me parece de puta madre, la verdad".

Esa diversidad también se palpa en el plano lingüístico. Las chicas de Tanxugueiras mostraron su orgullo por la representación cultural: "Sobre todo nos hace mucha ilusión que cuenten con grupos que canten en otras lenguas; que el gallego, el catalán, el euskera e incluso el asturiano estén presentes".

Por su parte, la cantante catalana Julieta destacaba el valor del networking en este tipo de citas: "Algo en lo que se puedan juntar artistas, productores y gente de la industria siempre es algo súper bonito".

La comparación con el cine español fue inevitable durante toda la noche. El sector tiene claro que la música merece el mismo estatus institucional que el séptimo arte.

"Vengo con la confianza plena en que estos premios van a ir creciendo y que de aquí a unos años vamos a estar a la altura de unos Premios Goya, ¿por qué no?", aseguraba Blanca Paloma.

"Ahí tenéis los Goya, que son un gran momento televisivo y de cultura... Pues con la música tiene que ser igual, claro", señalan Gilipojazz.

Para Marilia, celebrar el sector es de justicia "porque hay muchísimo talento en España y valorarlo está muy bien". Sin embargo, el éxito de estos galardones no depende solo de la industria, sino de conectar con el público.

Así lo analizaba Fito (de Siloé): "No solo es que estemos aquí los artistas, sino que la gente se haga eco. Por mucho que nosotros los valoremos, la gente en su casa es la que tiene que darle continuidad y credibilidad".

Pero como apuntaba Valeria Castro no se tienen que quedar en una gala: "Que lo hagamos notable no que hoy esta noche pues sí lo podemos dejar en estos premios pero que mañana sigamos escuchando a otros artistas que aquí es lo que venimos a hacer industria".

Está claro que fue una gran noche. Como apuntaban desde Sidonie nada más llegar: "Hemos llegado hace media hora y ya en los alrededores había un ambientazo de gran noche, súper especial. Va a ser increíble".

Y lo fue. Pero el diagnóstico real nos dice que todavía queda camino por recorrer para llegar a la altura de los Premios Goya. Faltan años de rodaje, falta consolidar una academia mucho más robusta y, sobre todo, falta asegurar una gala en la que todos y cada uno de los principales nominados y ganadores estén presentes en la sala.