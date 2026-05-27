Lucía de la Puerta y Marina Mese le dan un consejo a Lola Lolita aunque "se lo debería dar a ellas"

En le último programa de Pyjamada pudimos comprobar la buena conexión que existía entre Lola y sus invitadas. Nos dejaron momentos de risas y emoción a partes iguales. Se sinceraron hasta tal punto de olvidarse que había cámaras y hablaron de temas súper personales.

Una de las cosas que más nos hai mpactado fue saber cómo vivió Lola Lolita sus inicios en redes sociales y descubrimos que el hate llego de diversas maneras a su vida y no solo a través de la pantalla por eso no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Marina y a Lucía qué consejo le dan a su amiga. Lo tuvieron claro: "que confíe en sí misma y que no deje que el hate le quite el sueño".

Marina fue directa. "Que confíe mucho más en ella, que todo va a salir bien y que no haga caso a la gente que le tira hate, porque es envidia", afirmó sin rodeos.

Lucía, por su parte, quiso dejar claro que los consejos deberían ir en sentido contrario. "Ella tendría más consejos que darme a mí", reconoció antes de ponerse seria. "Como amiga le diría que no se deje llevar por lo que diga la gente, que siga creyendo en ella misma, porque es una crack. Es la reina editorial de toda la vida."

Unas palabras que Lola recibió entre risas y con una acusación en toda regla. "¡Qué pelota, Lucía de la Puerta!" pero a Lucía de ahí no la íbamos a bajar: "¡Pelota no, Lolis, es lo que hay!"

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