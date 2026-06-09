Los invitados al último programa de Pyjamada nos aseguran que se han sentido "como en casa"

En el sexto episodio de Pyjamada, el formato de Lola Lolita disponible en Flooxer y atresplayer, nuestra anfitriona reunía a su circulo más cercano en Madrid. Entre ellos el maquillador y amigo Cristo Rodríguez, la creadora de contenido Rochi Laffón y María Marina que además de amiga en ocasiones es casi una prolongación de su cuerpo. Y los tres coinciden en lo mismo: fue una noche tan cómoda que las cámaras casi no se notaron.

Cristo lo resume con la palabra que, reconoce, usa para todo lo que le parece divertido: "guay". "Ha sido compartir con ella de verdad, no ha sido nada invasivo. Al final te están grabando, pero no se notaba", explica. Y destaca el papel de Dani Mateo en la velada: "Dio un punto de diversión de más al formato."

María Marina, que confiesa que normalmente prefiere quedarse fuera de cámara, pero esta vez vivió la experiencia de otra manera. "La quiero como una hermanita pequeña, pero yo siempre estoy fuera y no me gusta nada aparecer", admite. Sin embargo, el ambiente lo cambió todo. "Me he sentido como en casa, como en nuestra relación normal. No he sentido que hubiera cámaras grabando ni que hubiera nada."

Para Rochi Laffón ha sido como tener un déjà vu : "He estado literalmente como si fuera un sábado cualquiera en el salón de su casa de picoteo. Ha sido un planazo, hemos hablado de mil cosas. Salcedito, picantón, muy guay."

El episodio ya está disponible en Flooxer y atresplayer.