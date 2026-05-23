¿Le dio calabazas Lola Lolita a Marina Mese? Descubrimos cómo se hicieron amigas las influencers

Compañeras y ahora también amigas; Marina Mese y Lola Lolita tienen una de esas historias que son difíciles de olvidar.

Aunque ahora pueden considerarse amigas “de las de verdad” como nos confirma Marina se conocieron después de que Marina le pidiera una cita a Lola. La creadora de contenido nos cuenta entre risas que le dedicó “veintiocho vídeos” y “que le hizo caso”.

Sobre su paso por Pyjamada tiene claro que ha sido “increíble”, que ha sido como estar en casa de Lola “literal” y que han estado tan “a gusto” que hasta se ha “olvidado” de las cámaras.

En este programa han hablado de todo, “chismes”, “agencias”, la vida sentimental de Susi Caramelo… ¡Corre a Flooxer para ver el episodio completo!