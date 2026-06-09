María Marina tiene claro que la naturalidad es lo que hace "que Lola Lolita tenga tantos seguidores"

El nuevo episodio de Pyjamada, el formato de Lola Lolita disponible en Flooxer y atresplayer, recibe a María Marina, una de las personas más cercanas a la creadora de contenido.

Aunque no recuerda el momento exacto en el que se hicieron amigas, algo que le pasa con la gente muy cercana, puede echar cuentas de que ya son unos "cuatro o cinco años juntas". La cuenta la hace pensando en los Lola Lolita Land que han pasado juntas, momentos que sin duda ambas tienen grabados a fuego.

Lo que sí tiene claro María es lo que hace especial a Lola. "Yo siempre digo que lo mejor que tiene es que entiendo que tenga tantos seguidores y todo lo que ha conseguido, porque es que es una persona que si alguna vez en las redes sociales es aquí, es en el día a día con los amigos", afirma. Una manera de decir que la Lola real supera incluso a la Lola de las pantallas.

Y a pesar de los años de fama y de todo lo que ha vivido, María lanza una conclusión que resume bien a su amiga: "Cuando va pasando el tiempo vas cogiendo más madurez, pero en términos generales no ha cambiado ni un 3%."

Corre a ver el episodio completo en Flooxer y atresplayer.