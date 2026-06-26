Carla Flila y Marina Baeza desvelan las red flags más tóxicas del verano en Una novia por vacaciones

Carla Flila y Marina Baeza han decidido que, ya que Una novia por vacaciones está disponible en atresplayer, lo mínimo es poner sobre la mesa las red flags del verano… y prenderles fuego. Armadas con humor y cero filtros, se atreven con nuestro juego de red flags y green flags.

La primera perlita: “Dice que te quiere pero no te presenta a su familia”. Carla levanta la bandera roja como si estuviera en un control de tráfico, mientras Marina intenta justificarlo con un “Vamos fluyendo” que huele a excusa de manual. Fluir está bien, sí, pero no tanto como para que tu suegra no sepa ni que existes.

Las actrices también han explicado que muchas de las situaciones del test no están tan lejos de lo que se vive en la serie.

Según ellas, el verano es el ecosistema perfecto para que florezcan las mejores historias… y las peores decisiones.

Por eso, el juego de red flags no solo sirve para reírse, sino también para poner sobre la mesa comportamientos que todos hemos visto —o sufrido— alguna vez. Y sí, confirmaron que algunas de las banderas del test podrían aparecer perfectamente en la trama.