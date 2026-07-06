Un rodaje para recordar: las mejores anécdotas de Una novia por vacaciones

Nuestras protagonistas de Una novia por vacaciones (ya disponible en atresplayer) nos cuentan las mejores anécdotas del rodaje.

Carla Flila y Marina Baeza han revelado que trabajar juntas ha sido una de las experiencias más divertidas de sus carreras. Desde el primer día, la química entre ambas actrices marcó el ritmo del rodaje, convirtiendo cada jornada en una mezcla perfecta de profesionalidad y humor.

Las protagonistas aseguran que la serie les permitió explorar personajes frescos y situaciones disparatadas que, lejos de generar tensión, potenciaron la creatividad.

Marina recuerda que muchas escenas terminaban con el equipo riendo a carcajadas por alguna improvisación inesperada, mientras Carla destaca que el ambiente relajado les ayudó a conectar de forma natural tanto dentro como fuera de cámara.