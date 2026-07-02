El duro entrenamiento de Fabiana Sevillano a un mes de La Velada que se derrumba por un motivo complicado

La 'tiktoker' compartió con sus seguidores uno de los momentos más duros de su camino hacia La Velada del Año 6: tras semanas de entrenamiento intensivo, se subió a la báscula y el número que apareció la hundió por completo. "Pero si acabo de comer, tío", llegó a decir entre lágrimas, incapaz de entender cómo su cuerpo no responde a pesar de todos sus esfuerzos.

Mientras la mayoría de participantes de La Velada sufren para bajar kilos, Fabiana pelea justo por lo contrario. Su rival, la streamer colombiana La Parce, parte con varios kilos de ventaja, y la sevillana necesita ganar peso para llegar al combate en igualdad de condiciones.

Cuanto más entrena Fabiana, más quema. Cada sesión de boxeo, cada sparring, cada hora de gimnasio juega en su contra en la báscula. Es la pescadilla que se muerde la cola: necesita entrenar para estar lista, pero entrenar la aleja del peso que necesita. Un rompecabezas que explica por qué un simple número puede acabar en lágrimas a un mes del combate.

La Parce, una rival con historia (y con salseo)

LaParce en uno de sus streams. | LaParce / Twitch

El Fabiana vs. La Parce es el segundo combate de la noche, pero llega cargado de contexto. Antes de que sus nombres aparecieran en la cartelera, quienes iban a enfrentarse eran sus parejas: Pablo Vera, ex de Fabiana, tenía previsto medirse a Juan Guarnizo, actual novio de la colombiana. El streamer se bajó del combate tras semanas de preparación y al final son ellas las que se verán las caras el 25 de julio.

Ninguna de las dos había hecho boxeo en su vida, así que el duelo es un debut absoluto por partida doble. Fabiana juega en casa (es de Los Palacios y Villafranca, a media hora de La Cartuja), pero La Parce llega con la ventaja física.

La otra cara de La Velada

Con el espectáculo y las noticias constantes es fácil olvidar que: detrás del show hay personas normales sometidas a una exigencia física y mental brutal. Creadores de contenido que hace unos meses no habían pisado un ring, ahora conviven con dietas, pesajes y la presión de no fallar delante de medio internet.

Fabiana lloró frente a una báscula, sí. Pero lo que convierte la escena en algo especial es el montaje que la acompaña: mientras ella se derrumba, el vlog intercala la escena de Kung Fu Panda que estaba viendo. Po trepa hasta lo imposible por unas galletas y se excusa ante su maestro diciendo que ha sido un accidente. Y entonces el maestro recuerda la lección: no existen los accidentes.

Fabiana siente que su cuerpo la traiciona, que nada sale como debería, que llegar hasta aquí ha sido un cúmulo de casualidades. Pero no existen los accidentes. Ella está donde está por algo, y el 25 de julio, en Sevilla, lo va a demostrar. Gane o pierda, ya sabemos de qué pasta está hecha.